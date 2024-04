El Gobierno provincial entregó herramientas y microcréditos a emprendedores

Beneficiados

“Este beneficio que me brinda el Gobierno me sirve para impulsar mi emprendimiento. Hace diez años que me dedico a la peluquería y cosmetología. Con este dinero quiero comprar herramientas e insumos para mejorar en mi trabajo”. Estas palabras pertenecen a Carolina Mercado, oriunda del barrio Héroes de Malvinas de Juan Bautista Alberdi y madre de cinco niños.