Los detalles de la marcha en Tucumán

Pasados por agua.- Desde el comienzo del acto y hasta su culminación a las 19.30 la lluvia no dio tregua. Los paraguas y pilotos fueron testigos de la manifestación. Mientras algunos precavidos tenían capuchas, otros recibieron la garúa a cabeza descubierta. La temperatura ayudó, al no haber descendido de los 18°, la temperatura no era intolerable para los empapados.