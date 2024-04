Milei reaccionó en las redes con mensajes reprochando la protesta y los reclamos

El mandatario nacional publicó además un posteo del legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra (director de Bull Market Group, una empresa familiar , agente de bolsa de inversiones y compra de dólares). “La casta política secuestró la educación. CGT, kirchnerismo, Partido Comunista: lo peor de la política utilizando a la educación pública para atacar al Gobierno. El que no lo ve es porque no quiere. Defendamos la educación pública, pero vamos a eliminar el curro político”, subrayó. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, realizó un posteo en contra acusándolo de haber generado el 300% de inflación incidiendo con su empresa en las subas del dólar paralelo.