La marcha universitaria fue masiva y sin incidentes

Luego hubo una ronda de oradores, Taty Almeida, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue la única en criticar directamente al Presidente. “Estamos para repudiar la decisión de Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas y a los colegios públicos”, expresó la referente de los movimientos de Derechos Humanos. “El Presidente criticó que es un marcha política y claro que lo es, pero no es partidista”, aclaró Almeida. A su turno, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, deseó “muchas fuerzas” a los universitarios que marcharon. “Defendemos la universidad pública, libre y gratuita, que es una gran conquista de nuestro pueblo a la que no vamos a renunciar”, enfatizó el dirigente social.