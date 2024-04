Ecos de la movilización educativa: entre carteles y la licuadora

La marcha federal puso a andar la creatividad y el humor de los manifestantes para darle el color y sentido al reclamo por presupuesto para la universidad pública. Además de una licuadora gigante que se encontraba repleta de reclamos y pedidos contra el Gobierno libertario, algunas de las frases destacadas en los afiches exhibidos ayer fueron: “La UBA no se vende”, “La educación no se vende, se defiende”, “Sin ciencia no hay Conan”, “Educación pública = movilidad social”, “No hay libertad sin un pueblo estudiante”, “Villero y universitario, el terror de los libertarios” y “Universidad pública en peligro”. Otros, fueron más personalizados: “Andate Milei”, “Estudiá, no seas Adorni”, “Votante de Milei arrepentido, ¡Bienvenido!”, “El cobarde afirmó ser un León”, “Milei: si la UBA adoctrinara vos no serías presidente”, “Jamoncito, te vamos a fetear” y “Milei no te quiere libre, te quiere bruto”, entre otros.