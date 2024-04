El rompecabezas de Federico van Mameren: "El Presidente pecó de inocencia"

"Sin dudas, el Presidente ha entrado en un estado de confusión, porque no todo es casta, no todo es la corrupción del pasado, no todo es el enriquecimiento desmesurado de la dirigencia que lo antecedió. Un presidente no puede ser inocente y pecó de inocencia porque confundió lo que está pasando con las universidades, con la clase media que lo apoyó, y con sus actitudes lo único que hizo fue dar un paso hacia atrás. Se metió con los jóvenes, con esa clase media que lo apoyó, con gente que no pertenece a la casta, con gente que progresó gracias a las universidades, y debe estar en este momento analizando sus decisiones", siguió el conductor de Panorama Tucumano.