Deportivo Marapa y El Corte FC no se sacaron diferencias en la Copa Tucumán

Así, se cerro la sexta jornada con un resultado que no terminó de cuajar para ninguno de los equipos. A tres fechas para finalizar la fase regular del grupo C, Unión del Norte, Atlético Concepción y All Boys tienen 13 puntos, mientras que Alto Verde 10. Más en el fondo se ubican Marapa con ocho unidades, Sportivo Trinidad con siete, El Corte con dos, y Azucarera Argentina y Santa Bárbara cierran la clasificación con dos unidades.