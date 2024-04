Cecilia Guerra: “Independencia y libertad son conceptos contemporáneos”

Su reemplazo generó revuelo en la comunidad museística y de los historiadores ya que -a diferencia de su reemplazante, José María Posse- había llegado al cargo mediante concurso. “Como a todo el mundo, me sorprendió la decisión, pero no tengo nada que decir sobre ella porque no me incumbe. Yo concursé en 2017 en un llamado del Gobierno para conducir museos nacionales; superé todas las instancias y en cada etapa queda gente afuera. En abril de 2018 se anunció quiénes habían sido los ganadores y mi designación fue a partir de enero de 2019. Venció en enero de este año; yo quedé justo con el cambio de gestión. Me avisaron del relevo por teléfono”, describe en diálogo con LG Play, con la aclaración de que se había pedido la prórroga de su mandato por dos años más, trámite que está registrado en el circuito administrativo. Asimismo, agradece las numerosas muestras de apoyo y de reconocimiento que recibió, de distintos colores políticos.