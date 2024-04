El día después del superclásico: ¿Cómo sigue la agenda de ambos equipos?

Ni el propio Juan Román Riquelme pudo evadir la pregunta de los periodistas en Córdoba. “Veremos. Ellos también juegan por Copa el martes. Creo que Estudiantes se comportará normal, como lo hemos hecho nosotros cuando pasó lo del chico (por la situación de salud de Javier Altamirano), que gracias a Dios no pasó nada. Lo importante era que no tuviera nada. Nosotros dejamos que Estudiantes se manejara como corresponde, que jugara cuando les pareciera bien. Así que acá no creo que tengamos problema en tener el descanso necesario los dos para poder competir de la mejor manera”, dijo Román tras la victoria con River.