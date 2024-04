La Provincia busca terminar con el mercado ilegal de cables y medidores

Materiales no ferrosos

En los considerandos el Ejecutivo remarcó que el robo de cables y medidores, que deja a miles de personas sin luz y otros servicios, está vinculada con el aumento del precio del cobre y otros metales no ferrosos. “Eso ha generado un importante mercado alternativo e ilegal, disponiendo de grandes cantidades de material no ferroso”, se indicó. Se definió como materiales no ferrosos como cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, titanio, zinc y tungsteno, entre otros.