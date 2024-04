Enemigos de la vista: los cinco hábitos comunes que desgastan nuestra salud ocular

Comer mal nos puede llevar a ver mal: Otro de los malos hábitos que afectan a la vista, es no llevar una alimentación variada y balanceada. Por eso, debes ingerir alimentos que sean buenos para la vista, ya que una dieta de excesos con proporciones exageradas de grasas trans, carbohidratos y escasos alimentos nutritivos pueden ser el inicio de problemas de salud importantes como el colesterol alto, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Estas condiciones pueden mantenerse con el tiempo y empeorar, afectando no solo a la salud de tus órganos sino también a la calidad de tu visión. El globo ocular es particularmente sensible a los cambios de presión sanguínea, pudiendo desarrollar DMAE y pérdida total de la visión en casos de larga data.