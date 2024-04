¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando no desayunamos?: la respuesta de la ciencia

Menos capacidad de memoria: no desayunar afecta en nuestro sistema cognitivo y nuestras emociones

Una investigación reciente, '¿Es el desayuno comida para el cerebro?', demuestra que no desayunar afecta a la capacidad de atención de las personas. Por ejemplo, no ingerir nada por la mañana reduce la capacidad memorística de nuestro cerebro.El estudio, liderado por Gary L. Wenk, catedrático de Psicología y Neurociencia y Virología Molecular, Inmunología y Genética Médica de la Universidad Estatal de Ohio (EEUU), demostró que las personas que no desayunaban tenían menos capacidad memorística y para ello, en la fase experimental del estudio, pidieron a diferentes personas -que desayuban y que no- que memorizaran una lista. Los que sí que habían comido por la mañana mostraron más capacidad memorística que los que no lo hicieron.