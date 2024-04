Velocidad, género y medio ambiente: reflexiones sobre el automovilismo

¿Es elitista?

Una frase suele escucharse en los ambientes “fierreros”: “sin plata no se puede correr”. Claro que el automovilismo no es el único deporte que requiere de dinero para ser practicado, pero es el más demandante. Esa necesidad de contar con un presupuesto se convierte en la mayoría de las veces en la culpable de que un gran talento no pueda competir. Y por extensión, alguien que no sea tan bueno acelerando, pero con dinero, llega a las principales categorías.