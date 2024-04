Griselda Barale: “Tucumán hizo cambiar mi mirada de la estética”

Estoy muy agradecida con la Universidad porque tuve un trabajo que me encantó, alumnos y discípulos de los que aprendí muchísimo; es haber estado contenida, desde que gané mi concurso en marzo de 1984 y hasta que me jubilé hace dos años, fue toda una vida en la universidad, de andar con la filosofía y con la estética, me he sentido contenida reitero.