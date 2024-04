Collarini, el campeón del Challenger de Tucumán, consiguió su primer título desde que fue papá

El nacido en Nueva York admitió que el nivel tenístico de la final no fue el ideal; pero que se va muy conforme con la forma en que compitió toda la semana, que le permitió llegar a lo más alto. “Pensando fríamente, el partido no fue bueno. Pero las finales, por lo general, no son partidos lindos; había muchos nervios. Lo importante es que se puede ganar sin jugar bien, y lo mejor fue que competí todos los puntos; ayer salvé set points, hoy también, y eso quiere decir que estuve muy presente, y que no me importaba ganar jugando muy bien. Y eso fue una constante en mi carrera siempre, de querer ganar nada más jugando bien, así que eso es algo muy positivo”, analizó Collarini.