“En este país me dieron todo”, dice la tucumana que volvió a Israel durante la guerra

Cuando llegó a la Argentina, su vida se llenó de incomodidades. “Reflexioné muchas cosas y me di cuenta de que yo no la pasaba bien ahí”, resuelve con claridad. “Acá (en Israel) me dieron muchas cosas que ahí no poseo, como seguridad”, comenta. Para “Fede”, Israel es el país donde pudo desarrollarse en su vida personal. Incluso lleva más de dos años viviendo allí, sola. “Es el país en el que me dieron todo. No podía irme así nomás”, insiste. Esta problemática le quitaba la paz mientras estuvo en la Argentina. Quedarse, sabiendo que su casa estaba lejos, la perturbó. Después de un tiempo y mucho malestar, la respuesta fue obvia: debía volver a Israel.