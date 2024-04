Presencia tucumana en el Festival de Arte Contemporáneo de Lima

En diálogo con LA GACETA, el artista resalta la importancia de ser parte de ArtMo. “Significa una instancia más que me permite mostrar mi trabajo tanto dentro del país como también en el exterior. Personalmente conservo fuertes vínculos con plásticos de muchos países de América Latina. Y en este caso específico, hacerlo por primera vez en un país interesantísimo como es Perú me llena de entusiasmo. Por otra parte con Naranjo, el curador del proyecto, vengo trabajando ya hace tiempo. Lo conocí en la Bienal Siart en La Paz y luego me invitó a integrar proyectos curatoriales suyos para exponer en el EAC de Montevideo, en el Museo del Barro en Asunción, y en la Bienal NOmade de Guayaquil”, señala. Su trabajo seleccionado le permite “revisitar una etapa anterior mía, en la que tomaba la típica ovejita de pesebre como signo y metáfora”.