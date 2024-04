Sartre: ¿el mayor intelectual del siglo XX?

“Pero existe una jerarquía y la jerarquía pone a la Filosofía en segundo lugar y a la Literatura en el primero. Deseo obtener la inmortalidad por la Literatura; la Filosofía es un medio para alcanzarla. Pero, para mí, la Filosofía no es un valor absoluto, porque las circunstancias cambiarán y llevarán consigo cambios filosóficos. Una filosofía no es valedera para el momento, no es algo que se escriba para los contemporáneos; especula con realidades intemporales, y forzosamente será superada por otras, porque habla de la eternidad. Habla de las cosas que sobrepasan con mucho nuestro punto de vista individual de hoy; la Literatura, por el contrario, hace el inventario del mundo presente, el mundo que descubrimos a través de las lecturas, de las conversaciones de las pasiones y de los viajes. La Filosofía va más lejos, considera, por ejemplo, que las pasiones de hoy son pasiones nuevas que no existían en la antigüedad; el amor…”