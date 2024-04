Gabo, Sartre y el debate público actual

El dramaturgo de Las moscas durante la ocupación nazi, el novelista de La náusea, el filósofo de El ser y la nada, el fundador Les temps modernes, el activista del Mayo francés. El contradictor de Camus, el compañero de Simone de Beauvoir. El que rechaza el Nobel “para no dejarse absorber por el sistema que soborna a sus detractores con premios”. El defensor de la libertad que no puede -que no quiere- ver las barbaridades del castrismo, el estalinismo y el maoísmo. El hombre renacentista -guionista, crítico, profesor, narrador, editor, periodista, pensador-, controvertido, contradictorio. El intelectual más famoso de su época.