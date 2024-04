Sobre opiniones y menoscabos

Coincido con el filósofo José Antonio Marina Torres en cuanto a que: “No todas las opiniones son respetables, lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición“. La respetabilidad de las opiniones, depende del contenido de las mismas, de una argumentación sólida. Con retórica “magistral”, nuevamente el “magíster” Ariel Hernando Campero, no sólo no levanta el pañuelo del “reto caballeresco intelectual” al que lo he invitado, sino que continúa con su embrollada argumentación y fusiona nombres, fechas y personajes que nada tienen que ver con la porfía. Vuelve a dar su particular interpretación a citas de Allberdi, ignorando seguramente que el Dr. Juan Bautista admiraba mucho a Aráoz, no solamente por ser su tío, sino también por reconocer su justa entidad en la historia de la independencia americana, ya volveremos sobre el asunto.