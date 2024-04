Bernabé Aráoz y sus lecturas: réplica a un desafío historiográfico

De su exposición publicada el domingo 31 de marzo pasado, rescato la primera parte en lo referente a la figura de Bernabé Aráoz y su vinculación directa con la identidad tucumana. Descartando la sección auto-apologética del propio Posse, su interpretación sobre la figura del prócer tucumano dentro de la historia provincial es la parte sustancial del artículo, presentando otras aproximaciones a su legado desde posiciones ideológicas e historiográficas diferentes. Reitero que mi enfoque no cuestiona el rol relevante que jugó Bernabé Aráoz en los heroicos tiempos de las guerras de la Independencia, ni tampoco pone en tela de juicio su entrega y sacrificio en esa etapa fundacional de nuestro país. De igual manera, reconozco que el tratamiento de los integrantes de la “Generación del Centenario” en sus obras historiográficas a Bernabé Aráoz, lo rescataron del olvido y balancearon las opiniones negativas previas, aunque no pusieron las bases de un “culto popular y oficial” a su memoria, tal como sucedió en la vecina provincia de Salta, con la figura de Martín Miguel de Güemes. La exposición del Comisionado de Relevamiento Histórico y Cultural de la Municipalidad de Yerba Buena, no satisface mi inquietud original: ¿cuáles son las razones de éste héroe para ser proclamado “el Padre de la Tucumanidad”? ¿Por qué la identidad local debe condensarse en una personalidad histórica “totalizadora”?