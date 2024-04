Entrevista a Jorge Fernández Díaz: "Ser cronista policial me cambió para siempre"

-Me propuse con esta novela dos cosas: que haya sorpresas naturales, no estrambóticas, cada dos o tres páginas; que te parezca una cosa y que después sea otra. Y después compactar, aplicar el principio de condensación. Últimamente veo que muchas obras narrativas están engordadas, son novelas de 600 páginas, a las que si realmente le aplicaras una técnica de edición creo que podrían quedar en la mitad por lo menos, sin perder nada. Ese engorde también ocurre en las series de streaming, donde algo que podría resolverse en tres o cuatro capítulos se resuelve en ocho. Está estirado y no funciona. Lo mismo pasa con las películas que hasta el propio Scorsese no puede hacer una película de 90 minutos, no puede hacer siendo un maestro lo que hacía Otto Preminger en la década del ’50 o John Ford o Hitchcock, que eran capaces en 100 minutos de escribir o filmar condensadamente una película. Creo que hay una inflación narrativa que no se corresponde con los tiempos modernos, donde cada vez hay menos tiempo y las cosas van a mayor velocidad y vos también querés creer a mayor velocidad. Por eso le tuve que sacar la grasa, la carne, llegar casi al hueso para que eso funcionara.