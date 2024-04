Flores se fue triste por que su equipo no pudo ganar

Además, señaló que en el segundo tiempo no hubo un mal nivel del equipo, pero sí que no se pudo repetir el buen nivel demostrado en la primera parte y negó que el rendimiento de su equipo lo haya dejado preocupado. “Preocupado no; nosotros nos ocupamos todo el tiempo. Mis jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, estamos todo el tiempo pensando en cómo ganar y sumar puntos. Esto es largo”, concluyó el Flores, que también anticipó que Juan Orellana sufrió un aparente esguince. “Seguramente se le inflamó el ligamento. Vamos a ver cómo sigue ese proceso”, sentenció.