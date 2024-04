Soja y maíz: las perspectivas no son favorables

Técnicos de la sección Economía y Estadísticas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentaron durante el “Día de Campo de granos” un análisis sobre costos, márgenes brutos y rindes de indiferencia de los cultivos de verano (soja, maíz, poroto, sorgo y girasol), para la campaña que está finalizando.

En igual sentido analizaron los cultivos de garbanzo y trigo, principales alternativas de invierno para la zona. Algunos productores calcularon sus propios costos.

Si bien todavía las variables que determinan el resultado económico están en evolución, con el escenario actual de costos y precios, para tener márgenes positivos los rendimientos que se obtengan deberán superar los promedios históricos: de 2,6 toneladas por hectárea (t/ha) en soja y de 6,4 t/ha en maíz; en especial, en campo arrendado. Por lo que las perspectivas en cuanto al resultado económico de soja y maíz -los cultivos de granos más sembrados en el verano tucumano- no son favorables.

En el caso del maíz la situación es dramática, debido a la presencia de la chicharrita y a las enfermedades que este vector transmite, que provocaron el abandono de lotes con este cultivo, particularmente en todo el sur de la provincia. En el noreste aún no hay claridad sobre qué se podrá cosechar. La pérdida que comprenden el gasto de implantación y la protección del cultivo de maíz puede estar entre los U$S 420 por hectárea y los U$S 600 por hectárea. Por más información, contactar con el personal de la sección Economía de la Eeaoc.