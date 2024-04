Conflictos familiares que estallan en un cumpleaños

Los trabajos de Reyes han abordado recurrentemente al poder y a la propiedad de distintas formas. “Seguramente este también lo hace, aunque nunca lo abordamos como tema o idea previa a la creación. Lo único que nos direcciona es el deseo y el poder de lo imaginario. Sí creo que el poder no está solo en lo institucional o superestructural, sino que en las relaciones humanas, en lo micro, se formula y reformula su uso a veces impune y explícito, a veces sutil e hipócrita, consciente o no, y que es el origen de muchas de nuestros malestares personales o sociales. En este caso hablamos de una familia sumergida en la monotonía gris de un tiempo que no ofrece alternativas, como el primer eslabón de un marco estatal o sistémico que se expresa y condensa en lo familiar”, admite.