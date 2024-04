Lousteau defendió el aumento a los senadores: “El vocero del Presidente estaba cobrando tres veces más”

Lousteau, además, justificó la cifra que pasarán a ganar los senadores debido a los gastos por viáticos y apuntó contra el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, quien recientemente fue promovido en su cargo y ahora ejerce el rol de secretario de Estado. "Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco", señaló.