Todos contra "Dibu" en Francia: el presidente de Lille se sumó a las críticas

Por su parte, Martínez evitó entrar en conflicto directamente, y respondió de manera elíptica. "Me motivan los fans. Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me han tirado cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar", lanzó en diálogo con el sitio oficial de Aston Villa.