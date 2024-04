Estudió periodismo deportivo por sugerencia de sus padres y hoy es referente en el básquet internacional

- Cuando era chica mi pieza estaba llena de posters de jugadores. Anotaba todos los resultados, detalles, lo que fuera del partido en una agenda que tenía o en cualquier papelito que veía. Era muy fanática de Boca. En ese momento veía todos los encuentros, de cualquier equipo o Selección. Cuando terminé la secundaria quería irme a vivir a Israel, porque había conocido ese país con 18 años y me llamó mucho la atención. Sin embargo mis padres me dijeron que si a mi me gustaba mucho el deporte porque no evaluaba la posibilidad de estudiar la carrera de Periodismo Deportivo….. Fue así como dije “si” y me fui a vivir a Buenos Aires. Estudié tres años y tuve la oportunidad de hacer una pasantía en TN Deportivo. Allí conocí todas las canchas de fútbol de Buenos Aires de las categorías A a la D. Todos los fines de semana iba a cubrir partidos y hacer notas. Fue una experiencia increíble. Esa experiencia me sirvió mucho y me empezó a acerca al básquet.