Dengue: ¿hasta cuándo recomiendan utilizar repelente en Argentina?

“El repelente es una medida de protección personal contra la picadura de insectos. No solamente sirve para el Aedes aegypti sino que sirve para todos los mosquitos, entonces no hay un tiempo recomendado. Mientras haya mosquitos, es conveniente usar repelente porque no solamente es importante la picadura del Aedes por el dengue, zika y chikungunya. sino también hay otros mosquitos como el Culex, que es el mosquito común, o el Aedes albifasciatus que transmite otras enfermedades con lo cual mientras haya mosquitos, el repelente como medida de hay que utilizarlo”, planteó Bárbara Broese, médica infectóloga.