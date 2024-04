"Leones", "cocodrilos", "panceros" y más: la historia de los apodos de algunos clubes de la Liga Tucumana

Si bien Tucumán no tiene ninguna relación con el animal, Germán René Flores explicó que se debió a que no encontraron el modo de definir al ejemplar macho de la iguana. “A nosotros el intendente nos había dicho que busquemos un animal que nos representara. Vimos que había Corzuelas, Serpientes, pero ninguno de esos nos convencía; hasta que vimos a la iguana. Empezamos a buscar el nombre del macho porque era el que nos atraía pero no lo encontramos. Entonces, dije: ‘Muchachos, lo más parecido a una iguana es un cocodrilo’. Todo se dio cuando pintábamos el primer trapo del Social y Deportivo Graneros”, dijo.