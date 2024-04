Dengue: bajan los contagios pero la inquietud no cede

Al mismo tiempo, el país no logra salir de la emergencia generada por la falta de producción suficiente de repelentes y de insecticidas. Todo esto, dice la experta, nos tiene que poner en alerta, porque el hecho de que haya poblaciones resistentes quiere decir que las herramientas que contábamos para fumigar ya no están siendo útiles. “El uso de insecticidas llegó a una situación preocupante, porque va bajando su eficiencia”, explicó, y añadió que “es importante tener alternativas; en Argentina no se aprobaron otros tipos de compuestos para uso domisanitario; es decir, para el control de insectos dentro de los domicilios”. Por cierto, las autoridades señalan que es fundamental descacharrar en las casas. Pero la experta añade que “todos tenemos que involucrarnos, no solo el vecino. Los gobiernos tienen un rol fundamental para planificar las campañas y concientizar; también es importante la vigilancia epidemiológica y las investigaciones sobre resistencia a los insecticidas”. Y concluye: “es preocupante porque vemos que año tras año la situación empeora ya que hay más cantidad de casos de una enfermedad grave y potencialmente mortal”.