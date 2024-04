Entonces, ¿“Trinche” Carlovich era mejor que Maradona y que Messi?

Hacía rato que el Trinche había dejado de ser un pibe. Tenía 27 años (dos días más tarde cumpliría 28) cuando se calzó la llamativa camiseta del combinado rosarino para vivir su noche de gloria. Pero todo lo extraordinario que se decía de él, tantas maravillas que prodigaba cada fin de semana, no traspasaban las fronteras del ascenso. Carlovich frotaba la lámpara en canchas anémicas de pasto y admirado por unos pocos cientos de espectadores. Un genio proletario y rebelde, empecinado en no ser. ¿No ser qué? ¿Famoso? ¿Millonario? He aquí la esencia del enigma Carlovich. La pregunta jamás respondida. ¿Por qué, Trinche? ¿Por qué no Boca, River, otro grande, Europa o donde sea? ¿Por qué el Trinche, llamado a hacer historia, prefirió encerrarse en el fútbol de los sábados? ¿Por qué el desprecio a los spots domingueros? ¿No quiso o, en verdad, no pudo? Algo está claro: Carlovich jamás traicionó su credo de una vida apacible, manejada a su antojo, simple, amiguera. Los detractores no sólo le achacan falta de compromiso; directamente sostienen que el Trinche, todo lo que se edificó a su alrededor, es un gigantesco fraude. El engaño de un bandolero con pinta de actor de clase B.