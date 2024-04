Un joven de 11 años brilla en un deporte olvidado

Es por eso que llama particularmente la atención lo de “Tity”, porque el desarrollo deportivo no va en consonancia con su entorno. Hay éxito demás. “Tiene un gran amor hacia la paleta. Entra a la cancha, practica solo cuando no van chicos de su edad. No importa frío o calor está en trinquete. Fue a otras canchas y no le pesó”, destacó Carlos Sánchez, pelotari amateur, casi un padrino deportivo de Monge. “Ya es un campeón”, elogió. Todo indica que “Tity” no quiere ser rey sin corona, por eso irá a buscarla, con acompañamiento le será menos complejo.