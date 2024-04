Jaldo, a favor de reformar la Constitución: “Hoy no refleja las necesidades del pueblo”

Por otra parte, Jaldo reconoció que el Partido Justicialista (PJ) no encontró todavía un líder a nivel nacional. “A nivel nacional no estoy participando activamente, pero sí espero que el espacio político al que pertenezco tenga un liderazgo y logre reinsertarse en la sociedad. Hoy en el peronismo no tenemos una persona que ejerza un liderazgo y pueda nuclear el peronismo de los 23 distritos”, sostuvo y remarcó que a nivel local el peronismo está unido a pesar de algunas diferencias que puedan surgir.