El rompecabezas de Federico van Mameren: “Esperamos, como siempre, cumplir con nuestro papel”

Al mismo tiempo, se informó que el presidente y su gabinete abordaron esta situación en un comité de crisis. Es importante señalar que no estaba adecuado que en dicho comité estuviera presente alguien que no fuera del país. No pudimos verificarlo, posteriormente el presidente aclaró que el embajador se retiró antes de la reunión del comité de crisis. No hemos mentido. Y como el presidente lo aclaró, nosotros también lo hacemos.