José Frías Silva (h) es el nuevo presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

"El recambio natural le hace bien a las instituciones y reconfirma por qué tenemos 120 años de historia en esta entidad. Creo firmemente que la dirigencia no es ingrata. Haber sido Presidente de la Rural me ha excedido, fue mucho más grande de lo que yo he merecido, y estoy agradecido a quienes me han acompañado en este camino. Tenemos que empezar a pensar en una dirigencia distinta y reencontrarnos con quienes tenemos ganas de cambiar verdaderamente las cosas. Yo sueño con un Tucumán distinto y quiero que desde esta entidad, salga gente dispuesta a ocupar espacios y cambiar esta provincia", añadió Murga en sus emotivas palabras.