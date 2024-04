Boca, obligado a ganar, recibirá mañana a Godoy Cruz

El “xeneize” deberá definir esta tarde su clasificación dependiendo de sí mismo. Si gana, clasifica, Si empata, necesita que Racing pierda ante Belgrano, Defensa y Justicia y Newell’s empaten (o que la “lepra” pierda) y que Lanús pierda frente al “pincha”. Así, los de Diego Martínez quedarían cuartos. Pero claro, Boca tiene la plus de jugar en su estadio este duelo clave, frente a un rival que jugará con la tranquilidad de ser el único equipo clasificado en la zona. En Mendoza se toman este cruce como la posibilidad de empezar a allanar el camino eliminando de manera directa a un rival que luego, podría traer complicaciones.

Daniel Oldrá tiene algunas cuestiones resueltas. Por ejemplo, no podrá contar con Nicolás Fernández, que todavía se recupera de un esguince de rodilla, ni con Thomas Galdames, quien está con cuatro tarjetas amarillas. Excepto estas salvedades, “Gato” pondrá lo mejor en su visita a La Bombonera.

Por su parte, Martínez pondría el siguiente equipo titular: Sergio Romero; Advíncula, Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Medina, Ezequiel Fernández, Zenón; Merentiel o Langoni y Edinson Cavani.

Además del equipo mendocino, ya clasificado, en esta zona continúan con chances Estudiantes de La Plata, Lanús, Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s.

Los equipos que dependen de sí mismos son el “pincha” -luego de vencer al “xeneize”- Lanús y Defensa y Justicia. La cuestión es que el elenco platense, que tiene 24 puntos, se mide con Lanús, que suma 23, por lo que el vencedor se asegurará su lugar e incluso Estudiantes lo haría con un empate.

Defensa y Justicia chocará con Newell´s y también se clasificará seguro con los tres puntos, mientras que Boca precisa ganar y que se le den otros resultados como las derrotas o igualdades de Lanús o Defensa en sus respectivos encuentros.

En cuanto a Racing y Newell´s, tienen que imponerse en sus duelos -la “academia” se enfrenta con Belgrano en Córdoba- y aguardar una ayuda de los partidos que se jugarán en simultáneo, aunque la “lepra” la tiene más difícil por la diferencia de goles.

Como condición imperiosa, el conjunto de Gustavo Costas deberá quedarse con la victoria en el Julio César Villagra, ya que un empate o una derrota lo dejarán eliminado. Por otra parte, necesitará que Boca y Defensa y Justicia no ganen sus respectivos partidos. En el caso de que esto suceda, al conjunto de Avellaneda le es indiferente el resultado entre Lanús y Estudiantes, ya que cualquiera de las tres combinaciones posibles lo pondría por encima de uno de los dos.

En el caso de que gane el "xeneize" y no el "halcón", o viceversa, Racing también clasificaría con una victoria. Lo mismo si ambos igualan sus respectivos partidos. Lo que no tiene que pasar bajo ninguna circunstancia es que el cuadro de La Ribera y el de Florencia Varela se lleven la victoria. Si esto ocurre, Racing quedará automáticamente eliminado.