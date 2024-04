¿Cuál es el verdadero nivel de San Martín de Tucumán?

Mateo Acosta, en tanto, sumó sus primeros minutos en el torneo. El delantero no jugaba con la camiseta del “santo” desde el empate frente a Güemes en el torneo pasado. Así se posiciona como una variante interesante en el frente ofensivo para Flores. “Fueron meses difíciles. Por una cosa u otra se me postergaba la vuelta. En el torneo pasado me apuré para estar contra Almirante y contra Riestra y me resentí de la lesión. Después tuve dengue, luego me agarró la pubalgia...”, enumeró.