Resaca emocional: en qué consiste y cómo tratarlo, según los psicólogos

La psiquiatra María Teresa Calabrese expresó que no se puede hacer nada para evitar ser víctimas de la resaca emocional, pero recomendó: “Tratar de revisar el pasado y hacer las modificaciones necesarias para que no nos lleve nuestra mente en piloto automático a ese pasado doloroso traumático y ver que este presente no tiene nada que ver con eso, que ahora estamos en otra situación, que tenemos otras herramientas otros mecanismos de defensa y que podemos afrontar las situaciones de una manera más trófica”.