Coachella vibró al ritmo de Bizarrap y L-Gante

La joya de la primera semana fue Lana del Rey. La pionera del pop alternativo volvió a los inicios de su carrera con una gran entrada en moto al escenario, bajo el sonido de “Jealous Girl”, canción no estrenada oficialmente aún. Cantó sus hits más destacados, como “Born to die”, “Pretty when you cry” y “Cherry”. A su vez, también realizó performances de sus temas más nuevos, que se encuentran “Chemtrails over the country club”, “Did you know that there’s a tunnel under ocean boulevard?” y “American Whore”. El punto cúlmine de su performance llegó cuando Billie Eilish fue invitada por la artista a compartir un par de canciones: “Video games” y “Ocean Eyes”, de Eilish.