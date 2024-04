Cuál es la fruta que contiene más vitamina C que la naranja y fortalece el sistema inmunológico

La vitamina C es una de las reguladoras principales del sistema inmunitario gracias a sus propiedades antivirales y antioxidantes, ya que estimula la función de los leucocitos, células de defensa que están en la sangre. Además, la investigación científica ha constatado que la toma de vitamina C reduce el tiempo de convalecencia y los síntomas del mismo. Esta vitamina tiene su depósito principal en la papaya, fruta que contiene aproximadamente 80 gramos de vitamina C por cada 100 gramos de fruta, en comparación con los 50 gramos de la naranja.