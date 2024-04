La realidad detrás del glamour "verdinegro": los clubes sanjuaninos buscan sobrevivir

Los escándalos no acaban allí. En agosto del año pasado, el club recibió una denuncia penal por malversación de fondos. En concreto, el “bohemio” recibió ocho millones de pesos en su cuenta bancaria que fueron utilizados pero no figuraban en el balance del club. “El dinero ingresó al banco y Cuevas sacó la plata por homebanking”, había denunciado Javier Guillén, secretario del club. Esta situación derivó en que los dirigentes no pudiesen realizar movimientos en las cuentas bancarias y, como consecuencia, que el club empezara a retrasar los pagos en los sueldos de los jugadores. “La investigación de Cuevas todavía continúa, porque no presentó los balances y no se sabe en qué se gastó la plata. Ya no es presidente de Peñarol y el club está bajo un triunvirato normalizador”, sentenció Chaparro.