Cartas de lectores II: río revuelto

Bien dice el refrán: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Sanatorios y clínicas, atestados de pacientes con sospecha o transitando el doloroso dengue... gran río revuelto... médicos inescrupulosos que cobran desde 5.000 pesos de plus más la orden y laboratorios muy conocidos que con el verso de que la obra social no reconoce los antígenos para detectar esta enfermedad, cobran arriba de los 20.000 pesos. Gran ganancia para estos pescadores con título universitario que además no emiten facturas ni pagan impuestos. ¿Las autoridades de las diferentes obras sociales están ciegas?