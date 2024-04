Tini arremete contra Tinelli y Cami Homs en su nuevo disco

“Dicen que robé/ que una familia rompí”, empieza cantando, para definir lo difícil que es vivir expuesta a la mirada ajena. Y allí aprovecha para desmentir varios mitos a su alrededor: “dicen que me escondo pa’ tomarme una pill (pastilla)/ que por eso estoy skinny (flaca)”, “yo no me robé a nadie/ yo sí tengo pruebas”, “lamento pincharles el globo, no me drogo. Después de muchos años de estar callada, me da mucha tristeza tener que aclarar quien soy y qué hago con mi vida”, relata.