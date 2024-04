Tini Stoessel rompió en llanto en medio de un vivo de Instagram

El desgarrador llanto de Tini Stoessel

“Haber podido primero verbalizar las cosas y después darme cuenta de que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago y frenar. Tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes. No pensé que este vivo iba a pasar, no pensé que me fuese a animar. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompañó en toda mi vida. A mi familia, a mis amigas de toda la vida”, agregó.