Gabriel García Márquez

De su obra literaria exuberante por la cantidad y el contenido descuellan sobre todo aquellas novelas que, escritas con paciencia zen, escalpelo de taxidermista e imaginación de un desbordado vertebran un minicanon imprescindible. Con algo de mezquina brevedad no deben dejar de citarse El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera. En cada uno de esos títulos puede rastrearse la “anatomía de sus influencias” -parafraseando a Harold Bloom-, que no fueron muchas, pero, sin dudas, lo marcaron para siempre: Sófocles, François Rabelais, James Joyce, Franz Kafka, William Faulkner, Virginia Woolf, Ernest Hemingway. Y por sobre todos, hubo uno en especial.