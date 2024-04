Hace 19 años ganó Operación Triunfo, ahora es concejal y se "autohomenajeó" durante la sesión

"Un joven soñador vendiendo empanadas en su pueblo durante más de 20 años, se animó a viajar por primera vez en avión, elegido por un programa tan importante, cantar y pelar talento", dijo García Alcazar y siguió: "Hoy se cumplen 19 años, y ese paso por ese reality me ha dado una carrera increíble, maravillosa, que hoy por los juegos diversos que existen, algunos quieren cuestionar, pero si yo no defiendo lo propio, y si usted que está de su casa no defiende lo propio, nadie los va a defender. Gracias a las familias que con sus 384.794 votos me eligieron como ganador de un reconocimiento que me cambió la vida para siempre", continuó.