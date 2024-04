"Huracán" Alderete ya no quiere más revanchas contra "La Tigresa" Acuña

"Yo quiero seguir mi camino y crecer. Ahora estoy en otro momento", respondió Natalia Alderete. Así, con una negativa, "Huracán" anticipó que se si surgiera una propuesta de pelear otra vez contra Marcela "La Tigresa" Acuña no la aceptaría. No es una locura pensar que la formoseña quiera volver a combatir contra la tucumana, no solo porque consideró que el empate en fallo divido no fue el correcto, sino porque Acuña le gusta enfrentarse a Alderete porque, según sus palabras, siempre los combates son entretenidos.