El impactante nocaut de un tucumano en Santiago de Chile

Según admite desde Buenos Aires, su combate ante Dubó (dueño de la franquicia Latinoamericana) fue la lucha estelar de la velada. “Fue un gran desafío, lo pude conectar y me llevé la victoria, pero él quedó inconsciente y se lo llevaron en ambulancia”, explicó el deportista. “Fue complicado lo que vino después es que toda la gente quería ver ganar a su campeón, además que los chilenos no nos quieren a los argentinos, eso le puso más picante al combate y me puso a toda la gente del estadio en contra”, explicó el tucumano.