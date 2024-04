Ayudar al deporte como política prioritaria

El tiempo que transcurre entre una edición de los Juegos Olímpicos y la siguiente no suele ser amable con los deportistas argentinos. Es que a la cíclica falta (o retaceo) de apoyo a la que se los somete, hay que agregarle la desinversión y la precarización de los sitios donde necesitan entrenarse. Con París 2024 a la vista (comienza el 26 de julio), esta realidad planteada adquiere cuerpo otra vez. Lo que está sucediendo con el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires es el más claro ejemplo.

En un reciente informe de LA GACETA se dio cuenta del estado en el que se encuentran las instalaciones del Cenard, las que desde hace años vienen sufriendo erradas políticas en lo referido a su manejo y control. Que haya deportes y deportistas de alta competencia que no cuenten con un ámbito acorde a sus necesidades pensando en la cita de envergadura que se aproxima es alarmante. A esta altura de los acontecimientos, pasan los gobiernos de distintos signos y ninguno parece ofrecer respuestas adecuadas.

Queda claro que el Cenard es como la punta de un iceberg de una infraestructura deportiva bajo la órbita de los gobiernos nacional, provincial y municipal que, en general, está lejos de ofrecer comodidades y confortabilidad acordes a las necesidades. Hoy la situación se visibiliza por la cercanía de los Juegos Olímpicos, pero se trata en realidad es una carencia que se mantiene inalterable.

Las erradas decisiones en la materia tienen en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Cachi (Salta) un claro ejemplo de la falta de razonabilidad. El lugar es frecuentado por quienes requieren trabajar en áreas de elevada altitud para aumentar la resistencia de base, esto es, capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante. Pero el sitio permanece en obras desde hace más de un año, al punto que incluso la pista de tartán que usan los atletas fue removida. Es decir, cuando más se lo necesita, no está en condiciones de recibir a nadie, justamente en un año olímpico. A esto habría que sumar las promesas, como la del Centro de Entrenamiento en Altura de Tafí del Valle, sobre el cual se anunció en julio de 2023 que la licitación para su construcción estabaa próxima a convocarse. Luego no se habló del tema.

No porque la situación económica del país sea difícil se deben perder de vista iniciativas que promuevan al bien común. El deporte no es sólo aquello a lo que uno acude para entretenerse o pasarlo bien: es una filosofía de vida que induce a conformar un mundo mejor. De ninguna forma debe entendérselo como una actividad no prioritaria como tampoco se lo debe condenar a un permanente segundo plano, dada su implicancia. En lo social es herramienta, es inclusión, es educación, es integración y un fenómeno cultural al cual todos debemos brindarle respeto y acciones acordes.